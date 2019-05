Aggressiver Taxilenker wollte in Wien-Alsergrund Polizisten überfahren

Am Montag beschimpfte ein Taxifahrer bei Kontrollen am Währinger Gürtel mehrere Polizisten. Als er flüchten wollte, raste er mit dem Pkw auf einen der Beamten zu.

Beamte der Landesverkehrsabteilung führten am 6. Mai gegen 11.45 Uhr gemeinsam mit Mitarbeitern der Magistratsdirektion (Gruppe Sofortmaßnahmen) Taxikontrollen am Währinger Gürtel in Wien durch. Dabei wurde auch der in weiterer Folge tatverdächtige 34-jährige Taxifahrer (nigerianischer Staatsbürger) angehalten, der den Taxistandplatz gerade verlassen wollte.