Aggressiver Mann tobte vor Wiener Schule: Festnahme

Freitagmittag wurde die Polizei gerufen, da ein 22-Jähriger auf dem Vorplatz einer Wiener Schule in Wien-Simmering laut herumschrie. Als die Beamten eintrafen, attackierte der Mann sie.

Ein 22-jähriger türkischer Staatsbürger hat am Freitag aus unbekannten Gründen vor einer Schule in Wien-Simmering herumgeschrien, einen Vater mit zwei Kindern sowie einen weiteren Zeugen attackiert und ihn am Bein verletzt. Auch auf die alarmierten Polizisten ging der Mann los. Er wurde "unter Anwendung von Körperkraft", festgenommen hieß es am Samstag in einer Aussendung der Polizei.