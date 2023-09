Aggressiver Dieb biss Ladendetekiv in Wien-Favoriten in die Hand

Am Freitag wurde die Polizei zum Wiener Hauptbahnhof alarmiert, da ein 48-Jähriger, der bei einem versuchten Diebstahl erwischt wurde, einen Ladendetektiv in die Hand gebissen hatte.

Ein 48-jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde am 29. September gegen 12.00 Uhr von einem Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäfts am Hauptbahnhof in Wien-Favoriten dabei beobachtet, wie dieser ein hochpreisiges T-Shirt nahm und anschließend, ohne dieses zu zahlen, das Geschäft verlassen haben soll.