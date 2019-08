Aggressiver 26-Jähriger nach Personenkontrolle in Wien-Meidling festgenommen

Am Mittwoch kontrollierte die Polizei einen 26-Jährigen in der Rosasgasse in Wien-Meidling. Als sich dieser aggressiv verhielt und gegen einen Funkwagen schlug wurde er festgenommen.

Am 31. Juli 2019 kontrollierte die Polizei in der Rosasgasse in Wien-Meidling einen 26-Jährigen gegen 23:45 Uhr. Nach der Kontrolle ging der tschechische Staatsbürger an einem Funkwagen vorbei und wollte sich in diesen setzen.