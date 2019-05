Aggressiver 24-Jähriger bedrohte Autofahrer mit Kampfstock: Festnahme in Wien-Favoriten

Am Montag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern in der Davidgasse in Wien-Favoriten. Einer der beiden wollte seinen Kontrahenten mit einem Kampfstock attackieren. Er wurde festgenommen.

Am 6. Mai 2019 gegen 13:05 Uhr fuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Pkw in einer 30km/h Beschränkung in der Davidgasse. Hinter ihm fuhr ein 24-jähriger österreichischer Staatsbürger, der mit einem Firmenfahrzeug unterwegs war und den Vordermann immer wieder sehr nahe auffuhr und anhupte, da dieser ihm zu langsam fuhr.

Als die beiden Fahrzeuge verkehrsbedingt anhielten, stieg der Tatverdächtige aus, rannte zur Fahrertür des 29-Jährigen und wollte diese aufreißen. Er war mit einem asiatischen Kampfstock mit einer Länge von 67 Zentimetern bewaffnet.