Aggressive Eskalation gegenüber weiblichem Parksheriff und Polizist in Wien

Obszöne Beschimpfungen hat eine Kontrolleurin der Wiener Parkraumüberwachung über sich ergehen lassen müssen, nachdem sie einen 49-jährigen Autolenker in der Alliiertenstraße in Wien-Leopoldstadt am Mittwochabend auf sein falsch geparktes Auto hingewiesen hatte. Erst die Intervention eines Polizeibeamten beruhigte den Autolenker, berichtete die Polizei am Donnerstag.