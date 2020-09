AGES: Reproduktionszahl auf 1,25 angestiegen

Ein Corona-Infizierter steckt derzeit im Schnitt 1,25 weitere Personen an. In der Vorwoche lag die Reproduktionszahl noch bei 1,02.

Das Update des Verlaufs der Covid-19-Erkrankungen auf der Basis von Daten der Gesundheitsbehörden in Österreich vom Freitag liegt vor: Die Experten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) gehen von einer Steigerungsrate der Erkrankten von 6,5 Prozent pro Tag aus, in der Vorwoche waren es noch 1,7 Prozent. Ein Infizierter steckt im Schnitt 1,25 weitere Personen an.