AFL steht bereits in den Startlöchern - Prag muss aber vorerst passen

Aus der Austrian Football League (AFL) ist im zweiten Corona-Jahr nach einem Zweikampf eine Sechserliga geworden. Noch im Rennen sind Vienna Vikings, Graz Giants Raiders Tirol, Danube Dragons, Rangers Mödling und Prag Black Panthers.

Unter den auch in anderen Sportarten üblichen Präventionsmaßnahmen und vorläufig ohne Zuschauer matchen sich ab Ende März in der Austrian Football League neben Titelverteidiger Vienna Vikings und Vizemeister Graz Giants auch die Raiders Tirol, Danube Dragons und Rangers Mödling sowie die Prag Black Panthers.

Halbfinale und Austrian Bowl in St. Pölten

Auf acht Grunddurchgangsrunden sollen im Juli Halbfinale und Austrian Bowl in St. Pölten folgen. Als Topfavorit gelten wieder die Vikings, die mit dem US-Amerikaner Eystin Salum einen neuen Quarterback aufbieten. Als erste Herausforderer der Wiener treten erneut die in der zum Duett geschrumpften Vorsaison glatt unterlegenen Giants und die Raiders ohne den in die USA abgewanderten Sandro Platzgummer an.