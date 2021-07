Ärzteorganisationen fordern umfängliche Pandemiepläne

Sachliche Fehleranalysen und notwendige Langzeitstudien seien wichtig für die Zukunft: Ein Ruf deutschsprachiger Ärzteorganisationen zur Entwicklung umfangreicher Pandemiepläne wird aktuell laut.

Weil Pandemien in kürzeren Abständen auftreten und sich in einer globalisierten Welt schneller denn je ausbreiten werden, haben die deutschsprachigen Ärzteorganisationen nach einem Treffen die Entwicklung umfänglicher Pandemiepläne gefordert.

Pandemie-Herausforderungen für Länder gleich

Grundlage für Pandemiepläne: Fehleranalyse

In das Konzept sollen auch Langzeitstudien einfließen. Zudem muss die Verknüpfung von Impfdaten mit den Daten zu den Covid-19-Erkrankungen erfolgen, um Impfdurchbrüche zeitnah zu erkennen und entsprechende Anpassungen bei Impfstoffen rasch umzusetzen. Die anonymisierte Verknüpfung von Medikamentendaten mit Daten zu Erkrankungen kann helfen, rasch Medikamente zu identifizieren, die eine Genesung unterstützen. Politisches Handeln in der Pandemie brauche anders als bisher eine breite, gesicherte wissenschaftliche Basis. Die Zusammenarbeit zwischen Vertretern der Ärzteschaft und politischen Entscheidungsträgern ist dabei zentral, denn nur so kann wissenschaftliche Expertise in den gesellschaftspolitischen Diskurs eingebracht werden.