Ärztekammer warnt vor nächster Grippewelle

"Auch wenn Österreich bei der Corona-Entwicklung im internationalen Vergleich derzeit sehr gut da steht, dürfen wir aber trotzdem nicht vergessen: Dass im Spätherbst die nächste Grippewelle anrollen wird", warnt Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres.

Gerade deswegen sei es besonders wichtig, dass vor der nächsten Influenza-Saison sich möglichst viele Österreicherinnen und Österreicher gegen Grippe impfen lassen, damit gegebenenfalls auch genügend Intensivbetten in den Spitälern für Corona -Patienten vorhanden sind. Szekeres: "Die Gesundheitsbehörden sind diesbezüglich aufgefordert, schon jetzt dafür zu sorgen, dass genügend Impfstoffe vorhanden sind, damit es zu keinem Versorgungsengpass bei Grippeimpfstoffen kommt."

Die Wichtigkeit von Impfungen könne nicht oft genug betont werden, denn Impfungen gehörten zu den wichtigsten und wirksamsten präventiven Maßnahmen in der Medizin. "Sie sind die effektivste Vorsorgemaßnahme, um Menschen vor Infektionskrankheiten zu schützen", so Szekeres. "Ein historischer Blick zurück zeigt auch am Beispiel der Pocken, dass durch globale Impfinitiativen und hohe Durchimpfungsraten eine Krankheit vollständig ausgerottet werden kann."