Ärztekammer warnt vor Flyern mit Covid-19-Fakenews

In Wien werden mittlerweile Flyer einer deutschen Initiative "Ärzte für Aufklärung" verteilt. Darin werden Corona-Viren als "übliche Erkältungsviren" und PCR-Tests als nicht aussagekräftig dargestellt. Die Ärztekammer warnt ausdrücklich vor diesen Flyern. Besorgte Ärzte und Patienten haben die Ärztekammer auf die Flyer aufmerksam gemacht.

Ärztekammer warnt vor Flyern der Intiative "Ärzte für Aufklärung"

"Es ist üblich, dass in den Wintermonaten häufiger Erkältungen auftreten." Ein PCR-Test könne eine Infektion nicht nachweisen und sei zur Diagnostik nicht zugelassen, ein positiver PCR-Test sei damit kein Hinweis für eine Krankheit. Die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske sei aufgrund der Studienlage "sinnlos und somit pure Willkür", heißt es wörtlich in dem Flyer.

Gerade in einer Pandemie herrschen bei der Bevölkerung viel Unsicherheit und auch Zukunftsängste, so Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. Umso verwerflicher sei es, mit den Ängsten der Menschen zu spielen und "kompletten Blödsinn, der jeder medizinisch-wissenschaftlichen Faktenlage widerspricht", zu verbreiten.

Appell der Ärztekammer

Die Ärztekammer appelliert erneut an die Bevölkerung, sich an die von Experten empfohlenen Hygienemaßnahmen wie das Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Raum, das Einhalten der Abstandsregeln und regelmäßiges Desinfizieren der Hände, zu halten. Auch sollte so oft wie möglich getestet werden.