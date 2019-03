Ärztekammer NÖ: Generelle Impfpflicht muss kommen

Die niederösterreichische Ärztekammer setzt ihren Kampf für die generelle Impfpflicht weiterhin fort. Nur so könne eine Herdenimmunität, etwa bei Masern, erreicht werden.

Die niederösterreichische Ärztekammer will die Diskussion um die Einführung einer generellen Impfpflicht “ernst nehmen und weiterführen”. Vizepräsident Dietmar Baumgartner traf diese Feststellung am Donnerstag unter Berücksichtigung der Tatsache, “dass speziell gegen Masern in Österreich eine unzureichende Durchimpfungsrate zur Erlangung einer Herdenimmunität besteht”.