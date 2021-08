Ärztekammer: Impfpflicht für Landesbedienstete richtig

Die Ärztekammer Niederösterreich begrüßt die Impfpflicht für Landesbedienstete im Bundesland. Gleichzeitig wird eine bundesweite Regelung im Gesundheits- und Bildungsbereich gefordert.

Die niederösterreichische Ärztekammer hat am Montag die ab 1. September geltende Impfpflicht für neues Personal im Landesdienst und in Kindergärten in Niederösterreich begrüßt. Präsident Christoph Reisner bezeichnete die am Wochenende bekanntgewordene Vorgabe in einer Aussendung als "richtige und mutige Entscheidung". Gleichzeitig forderte er eine bundesweite Regelung für eine Impfverpflichtung im Gesundheits- und Bildungsbereich.