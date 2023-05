Ärztekammer empfiehlt weiter Masken in Ordinationen

Die Ärztekammer Niederösterreich empfiehlt bei Infekten auch nach dem Ende der Maskenpflicht das Tragen von Masken in Ordinationen.

"Das Ende vieler Corona -Regeln ist zu begrüßen", so Harald Schlögel, Präsident der Ärztekammer für Niederösterreich. "Doch eine Maske schützt nicht nur vor dem Corona-Virus, sie schützt auch vor anderen Infektionskrankheiten."

Infektionskrankheiten durch Masken zurückgegangen

Als das Tragen während der Pandemie noch an vielen Orten verpflichtend war, seien zahlreiche Infektionskrankheiten verhindert oder zurückgedrängt worden. Sie seien wieder auf das alte Niveau angestiegen, "seit die Maske nicht mehr unser ständiger Begleiter ist".

all

all

self

self

Ärzte können Tragen von Masken in Ordinationen weiter verordnen

Auch wenn die Maskenpflicht in Ordinationen ab Montag offiziell beendet ist, sind individuelle Lösungen weiterhin möglich, informierte die Ärztekammer. Konkret heißt das, dass eine Ärztin oder ein Arzt in der eigenen Praxis das Tragen der Maske "weiterhin verordnen kann, wenn dafür ein Bedarf gesehen wird", so Schlögel.