Ärzte wollen die telefonische Krankschreibung zurück

Mit der vierten Welle steigt auch die Infektionsgefahr in den Arzt-Ordinationen. Die Ärztekammer fordert daher die Wiedereinführung der telefonischen Krankschreibung.

Die Ärztekammer fordert eine rasche Wiedereinführung der telefonischen Krankschreibung. Vizepräsident Johannes Steinhart begründete die Forderung am Montag in einer Aussendung damit, dass mit der vierten Welle der Corona-Pandemie auch die Infektionsgefahr in den Ordinationen wieder steige.