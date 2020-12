Ärzte und Pfleger gegen Impfungen durch Sanitäter

Ärzte und Pflegepersonal sind der Meinung, dass Sanitäter nicht eine Corona-Impfung verabreichen sollten. Kritik hagelt es auch von Gewerkschaften.

Ärzte, Pfleger und Gewerkschaften haben am Freitag Kritik an der möglichen Verabreichung von Corona-Impfungen durch Sanitäter geübt. Diese wurde am Vortag von der Regierung im Nationalrat beschlossenen, wenn Rettungssanitäter über 2.000 Stunden Berufserfahrung in den vergangenen fünf Jahren verfügen und die Impfung ärztlich beaufsichtigt wird. Das sei ein voreiliger Plan, hieß es nun von Wiener Ärztekammer, Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) sowie GÖD und younion.