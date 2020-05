Ärzte stellen Covid-Risiko-Atteste erst ab 11. Mai aus

Arbeitnehmer können sich frühestens ab 11. Mai ein Covid-Risiko-Attest ausstellen lassen. Betroffene erhalten einen Brief von der Krankenkasse, können aber auch selbst den Arzt aufsuchen.

Betroffene erhalten Brief von der Krankenkasse

Grundlage für jede Begutachtung, ob jemand eine besonderes Risiko für einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf hat, ist eine bereits bestehende Empfehlung des Gesundheitsministeriums, in dem zahlreiche Gefährdungssituationen (vor allem chronische Grunderkrankungen) aufgelistet sind. Sie gibt es bereits seit einigen Wochen. Für die Atteste wird die Empfehlung in einigen Tagen in Form einer Verordnung in Kraft treten, teilte die Standesvertretung mit.

Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Variante beginnt mit einem Brief des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger an einen potenziell betroffenen Versicherten.

Dazu die Wiener Ärztekammer: "Darauf aufbauend führt die Sozialversicherung eine auf Medikationskombinationen basierte Vorauswahl durch. Durch diese Vorauswahl werden Versicherte durch den Dachverband der Sozialversicherungsträger per Brief verständigt. Es ist davon auszugehen, dass dieser Brief bei den betroffenen Personen erst ab 11. Mai 2020 einlangen wird. In diesem Informationsschreiben werden die Versicherten dazu aufgefordert, sich telefonisch oder per E-Mail bei ihrer behandelnden Ärztin bzw. ihrem behandelnden Arzt zu melden."