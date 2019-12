Aerosmith geben am 9. Juli Konzert in Wien

Am 9. Juli 2020 kommen Aerosmith mir ihrer Jubiläumstour nach Österreich und machen Halt in der Wiener Stadthalle.

50 Jahre hat die US-Kultband Aerosmith mittlerweile schon am Buckel und dabei über 150 Millionen Alben verkauft. Und nun steht fest, dass die Rocker im Rahmen ihrer Jubiläumstour 2020 auch nach Österreich kommen: Am 9. Juli ist Aerosmith in der Wiener Stadthalle zu Gast.