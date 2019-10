"Ära der Gesundheit" oder "Bevormundung"? Jubel und Ängste vor dem Rauchverbot

Mehrheitlich wird das übermorgen in Kraft tretende Rauchverbot positiv aufgenommen. Lediglich die FPÖ kritisiert weiterhin die Bevormundung und fürchtet negative Folgen für die Gastronomie.

Das mit 1. November in Kraft tretende absolute Rauchverbot in der Gastronomie hat am Mittwoch durchwegs positive Reaktionen hervorgerufen. Von der Gewerkschaft über die Initiatoren des Nichtraucherschutz-Volksbegehrens bis zur Suchtprävention kam Zustimmung, lediglich die FPÖ kritisierte weiterhin die Bevormundung der Bürger und befürchtete negative Auswirkungen für die Gastronomie.