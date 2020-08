Änderungen im Wählerverzeichnis: So werden Anträge gestellt

Im Falle von Falscheinträgen im Wählerverzeichnis für die Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen kann eine Berichtigung beantragt werden. Die Enscheidung darüber liegt danach bei der Bezirkswahlbehörde.

Die Vorbereitungen zur Wien-Wahl am 11. Oktober 2020 laufen auf Hochtouren. Von der Abteilung "Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten" (MA 62) wurden bereits die Hauskundmachungen an die Post zum Aushang in den Wiener Häusern übergeben. Diese informieren darüber, wie viele Wahlberechtigte in einer Wohnung im jeweiligen Haus im Wählerverzeichnis eingetragen sind.