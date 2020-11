Advent-Programm im ORF startet mit "Licht ins Dunkel"-Gala

Von "Licht ins Dunkel" über romantische Christmas-Movie-Klassiker bis zu Live-Gottesdiensten: Im ORF wird zur besinnlichen Adventzeit geladen.

Der ORF beginnt mit "Licht ins Dunkel - Der Gala-Abend" am Mittwoch (25.11., ORF2) sein Advent-Programm. Bis inklusive 23. Dezember erwarten die Zuseher in ORF 1, ORF 2, 3sat und ORF III romantische Komödien, Weihnachtsgeschichten für die Jüngsten, musikalischen Highlights, Streifzügen durchs winterliche Österreich, Tipps zur Vorbereitung auf das Weihnachtsfest und Live-Gottesdienste.

Spendenaufruf mit Promis bei "Licht ins Dunkel"-Gala

Beim Startschuss für die ORF-Aktion "Licht ins Dunkel" am 25. November nehmen wieder zahlreiche Prominente Spenden entgegen. Am 7. Dezember stellen u.a. Hubert von Goisern und Gery Seidl bei der "Promi-Millionenshow" ihr Wissen in den Dienst der guten Sache. Exponate aus der Welt des Sports kommen am 13. Dezember in "Sport am Sonntag für 'Licht ins Dunkel'" unter den Hammer und am 20. Dezember lädt ORF III zum zweiten Mal zu einer "Licht ins Dunkel"-Gala. In deren Mittelpunkt stehen die Gesellschaft für MukoPolySaccharidosen und ähnliche Erkrankungen sowie das Inklusionstheater "Delphin".

ORF-Programmtipps für besinnliche Adventstimmung

Zahlreiche Filme in ORF1 und ORF2 sollen Adventstimmung in die Wohnzimmer bringen: Neben der ORF-Premiere "Das Glück ist ein Vogerl" (16. Dezember), in der Simon Schwarz und Nikolaus Paryla auf wundersame Art und Weise zusammen kommen, sind auch Klassiker wie "Single Bells" (4. Dezember), "O Palmenbaum" (11. Dezember), "Das ewige Lied" (17. Dezember) sowie Hollywood-Romanzen rund um Weihnachten wie "Liebe braucht keine Ferien" sowie "Tatsächlich ... Liebe" am 23. Dezember oder "Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück (8. Dezember) zu sehen.

Für die Jüngsten öffnet sich ab 1. Dezember beim "ABC Bär Adventkalender" jeden Tag ein Türchen. Bei "Hallo OKIDOKI" werden beispielsweise am 12. und 13. Dezember Weihnachtsbräuche aus Österreich und aller Welt vorgestellt. In ORF III stehen am 7. und 8. Dezember insgesamt 21 Folgen "Pippi Langstrumpf" auf dem Programm.

Musikalischer Advent mit Silbereisen und Gabalier

Für einen musikalischen Advent sorgen u.a. Florian Silbereisen mit dem "Adventfest der 100.000 Lichter" (28. November) und Andreas Gabalier mit seinem "Volks-Rock"n"Roll-Christmas" (5. Dezember). ORF III zeigt in "Erlebnis Bühne" den neuen Konzertfilm "Winterklang Nationalpark Hohe Tauern mit Michael Schade" (13. Dezember).

Zum 90. Geburtstag von Sepp Forcher stehen "Sepp und Helli - Die Forchers ganz persönlich" im Mittelpunkt (17. Dezember) der gleichnamigen Sendung. Lust auf Urlaub im eigenen Land will der Streifzug "Winter in Österreich" (5. Dezember) wecken. Am 6. Dezember holt "Ein Land, ein Team" jene Menschen, Initiativen und Unternehmen aus ganz Österreich vor den Vorhang, die sich dem Allgemeinwohl verpflichtet fühlen. Zum dritten Mal werden am 21. Dezember die "Lebensretter 2020 - Österreichs Heldinnen und Helden" ausgezeichnet, diesmal jene, die sich in der Corona-Krise besonders hervorgetan haben.

Coronabedingte TV-Spezialausgabe von "Christmas in Vienna"

Zu den kulturellen Höhepunkten im Adventprogramm von ORF 2 zählt mit "Mahler, live" (8. Dezember) die Ballett-Uraufführung des neuen Ballettchefs der Wiener Staatsoper, Martin Schläpfer, zu Gustav Mahlers vierter Symphonie. Als Corona-bedingte TV-Spezialausgabe kommt das traditionelle Konzert "Christmas in Vienna" am 21. Dezember nach Hause. Der älteste österreichische Knabenchor steht im Mittelpunkt der "Erbe Österreich"-Neuproduktion "Weihnachten mit den Florianer Sängerknaben" (8. Dezember, ORF III).

Auf 3sat ist u. a. die Neuproduktion "Advent auf Schloss Hof - Wenn der Nikolaus auch fischen geht" (5. Dezember) zu sehen. Von 2018 wird das "Adventsingen aus Grafenegg" (13. Dezember) gezeigt.

Live-Gottesdienste auf ORF III

Im Rahmen des während der Corona-Krise erweiterten ORF-Religionsangebots werden in ORF III sechs Live-Gottesdienste übertragen, darunter katholische Messen u. a. aus der Pfarre Hartberg (6. Dezember), St. Ursula (8. Dezember), St. Martin in Eisenstadt (13. Dezember) und dem Salzburger Dom (20. Dezember).

Viele Programmpunkte aus dem ORF-Adventschwerpunkt sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek als Video-on-Demand abrufbar und werden auch als Live-Stream angeboten.