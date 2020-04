Action spendete 1,5 Mio. Handschuhe an Rotes Kreuz

Der Discounter Action hat am Donnerstag eineinhalb Millionen Operationshandschuhe an das Österreichische Rote Kreuz übergeben

Die Handelskette spendet europaweit mehr als insgesamt zehn Millionen Handschuhe an nationale Rot-Kreuz-Organisationen oder direkt an Spitäler und Gesundheitseinrichtungen, hieß es in einer Aussendung.