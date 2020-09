"Act Out": Förderschiene für österreichische Künstler im Ausland

Ein neues Förderprogramm soll künftig Künstlern im Ausland helfen. Es läuft unter dem Titel "Act Out".

In Zeiten von Corona ist besonders grenzüberschreitendes Kulturschaffen großen Einschränkungen und Widrigkeiten ausgesetzt. Etwas Abhilfe schaffen will hier ein neues Förderprogramm, das unter dem Titel "Act Out" von der Auslandskulturabteilung des Außenministeriums und der IG Freie Theaterarbeit aufgesetzt wird. Unterstützt werden Tourneen aber auch Residenzen im Ausland aus dem Theater- und Performancebereich. Eine einjährige Pilotphase beginnt noch im laufenden September.