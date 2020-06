Achtung: Falsche Polizisten wieder in Wien unterwegs

Die Wiener Polizei warnt erneut vor falschen Polizisten, die in Wien vor allem ältere Personen um ihre Wertgegenstände erleichtern wollen. Das letzte Opfer war eine 81-Jährige in Wien-Landstraße.

Am Montag gaben sich in der Erdbergstraße in Wien-Landstraße unbekannte Täter als Polizisten aus. Die beiden Männer gingen dabei im üblichen Modus vor: Während ein Täter das 81-jährige Opfer am Telefon manipulierte und ablenkte, kam der Komplize zur Wohnung, zeigte einen gefälschten Polizeiausweis und betrat die Wohnung.