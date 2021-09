Achtung: Diese "gesunden" Lebensmittel sind Zuckerbomben

Obst ist sehr gesund - und Joghurt genauso. Oder? Hier ist Vorsicht geboten, denn so manches Lebensmittel, von dem man es nicht vermutet, enthält Unmengen Zucker. Was man nur in Maßen genießen sollte, erfahren Sie hier.

Wer glaubt, dass beispielsweise Obst durchwegs gesund ist, irrt sich - denn manche Lebensmittel enthalten viel mehr Zucker als gedacht. Daher sollte man so manches nur in Maßen verzehren. Wo man nicht ungebremst zugreifen sollte, erfahren Sie im Video.

Achtung: Diese Lebensmittel enthalten verdammt viel Zucker

self all Open preferences.