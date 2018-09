Achtjähriger auf Spielplatz in Wien-Liesing vermisst: Großeinsatz der Polizei

Am Dienstagabend schlug ein Vater in Wien-Liesing Alarm, als sein achtjähriger Sohn plötzlich von einem Spielplatz spurlos verschwunden war.

Am Dienstag, den 11. September, betrat ein Mann gegen 20.00 Uhr die Polizeiinspektion Anton-Baumgartner-Straße und gab bekannt, dass sein 8-jähriger Sohn seit ca. 16.00 Uhr von einem nahegelegenen Spielplatz in der Josef-Österreicher-Gasse abgängig sei.

Gegen 21.00 Uhr konnte der Vater seinen Sohn in die Arme schließen. “Ich hatte Tränen in den Augen, wir sind uns sicher zehn Minuten in den Armen gelegen”, erinnerte sich der 40-Jährige.