Achterbahn der Gefühle: Schweiz-Fan wird zum Internet-Hit

Das EURO-Achtelfinale zwischen Frankreich und der Schweiz am Montagabend war an Spannung nicht zu überbieten. Ganz große Emotionen zeigte dabei ein Nati-Fan - und wurde mit seinem Wechselbad der Gefühle zum Internet-Hit.

Dass Freud und Leid nahe beieinander liegen, besagt schon ein altes Sprichwort. Den ultimativen Beweis dafür lieferte am Montagabend ein Schweizer Fußball-Fan, der beim EM-Match gegen Frankreich auf der Tribüne ein wahres Wechselbad der Gefühle durchlebte - und das in nur einer Minute.

Mitfiebern eines Schweizer Fußball-Fans wird Hit im Internet

In der 89. Minute war der Nati-Fan angesichts des 2:3-Rückstands noch den Tränen nahe, als dann in der 90. Minute das so erhoffte Ausgleichstor fiel, verwandelte sich die Trauer in ekstatischen Jubel.