Acht Meter abgestürzt: Wiener bei Unfall auf der Hohen Wand verletzt

Am Montag musste ein 55-jähriger Wiener nach einem Alpinunfall auf der Hohen Wand per Tau gerettet werden. Der Mann war auf einem Klettersteig rund acht Meter abgestürzt.

Ein Wiener ist Montagnachmittag bei einem Alpinunfall im Bezirk Neunkirchen verletzt worden. Der 55-Jährige war ohne Sicherung und Helm in Höflein an der Hohen Wand in den Gebirgsverein-Klettersteig eingestiegen.