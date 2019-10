Abwerzger: Suspendierung Straches wohl "zu wenig"

Der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger spricht sich für einen Ausschluss von HC Strache aus der freiheitlichen Partei aus. Das Wahlergebnis bezeichnete er als "hausgemacht".

Auch Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger hat am Dienstag vor dem Bundesparteivorstand einen Parteiausschluss des ehemaligen Obmannes Heinz Christian Strache in den Raum gestellt. Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, "dann ist die Suspendierung wahrscheinlich zu wenig", sagte Abwerzger im Ö1-"Morgenjournal".

So ist es! Mit der Kritik müssen wir zuerst bei uns anfangen, bzw. bei einigen Personen. Die Zukunft der neuen FPÖ beginnt heute! #fpö #intirol #nrw19 https://t.co/7NUUcRLt3I

Das Wahlergebnis bezeichnete er als "katastrophal" und "hausgemacht". Die FPÖ müsse aus der "Opferrolle" heraus, so Abwerzger. Nicht das Ibiza-Video sei das Problem gewesen, sondern Straches Spesenaffäre. Diesbezüglich nahm der Tiroler FPÖ-Chef aber die jetzige Parteiführung in Schutz: Das Ausmaß, indem sich Strache an der Partei bedient habe, sei nicht absehbar gewesen.