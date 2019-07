Abwechslung gesucht: Mit VOR von Wien zum Seebad oder Seewinkel

Wer im Sommer eine Abwechslung vom Stadtleben sucht, jedoch keine langen Wege auf sich nehmen möchte, findet bei den Regionalbussen von VOR das Richtige. Ob Schlosspark Laxenburg, Seebad Vösendorf, Podersdorf oder Seewinkel: Mit den Bussen sind die Ziele bequem und schnell zu erreichen.

Von Wien nach Laxenburg im 30-Minuten-Takt

Mit der Linie 290 gelangt man zwischen dem Bahnhof Neusiedl/See, Podersdorf und Apetlon im Stundentakt hin und her. Die Ausflugsziele bieten außerdem Anschluss von und zu jedem Zug aus bzw. nach Wien. Entlang des 290ers liegen Ziele wie das Podersdorfer Strandbad, das Naturschutzgebiet Seewinkel und eine Vielzahl an Heurigen und Lokalen. Entlang der Linie 290 befinden sich außerdem neun nextbike-Stationen, nämlich in Neusiedl/See, in Podersdorf und auch in Illmitz.