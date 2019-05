Abschneiden der SPÖ bei der EU-Wahl 2019: Schlappe bei erster Wahl unter Rendi-Wagner

Die EU-Wahl bescherte der SPÖ das bisher schlechteste Bundes-Resulatat der Zweiten Republik. Trotz der Hoffnungen der SPÖ, nach "Ibizagate" mehr Prozentpunkte zu erreichen, konnten sie ihre Erwartungen nicht erfüllen.

Die Umfragen vor “Ibizagate” hatten sie auf 26 bis 28 Prozent hoffen lassen. Daraus kann man schließen, dass das bescheidene Abschneiden nicht am Wahlkampf von EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder lag – sondern an der Performance rund um den Regierungs-Crash. Von der für die Nationalratswahl nötigen Aufbruchsstimmung – die man unter einer neuen Parteichefin erwarten könnte – war jedenfalls wenig zu sehen beim “Testlauf”.

Minus bei EU-Wahl mit 0.50 Prozentpunkten relativ klein

Denn in Niederösterreich, Tirol und Kärnten gelang ihr ein teils deutliches Plus – nachdem sie seit der Wiederbelebung der Großen Koalition im Jahr 2006 bei fast allen Wahlen immer tiefer ins historische Tief gerutscht war. Aufs Konto der Landespartei und von LH Peter Kaiser ging ein Triumph – in Kärnten legte die SPÖ um 10,8 Punkten zu und holte fast die Absolute. Dass diese Erfolge nicht nur dem Bundes-Oppositionsbonus zu verdanken waren, zeigte sich auch in Salzburg: Dort erlitt die SPÖ ein deutliches Minus.