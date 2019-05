Abschneiden der ÖVP bei der EU-Wahl 2019: Fünfter Triumph unter Kurz

Die Regierungskrise hat der ÖVP scheinbar mehr genützt als geschadet: Den bereits fünften Triumph unter Parteichef Sebastian Kurz konnte die ÖVP Sonntag bei der EU-Wahl feiern. Begonnen hat es mit dem Machtwechsel der Nationalratswahl 2017, die Kurz zum Kanzler machte. Von vier Landtagswahlen 2018 verbuchte die ÖVP drei als Erfolg. Und die EU-Wahl gewann sie mit einem Rekordergebnis

Auch bei den Landtagswahlen 2018 lief es weitgehend sehr gut für die Kurz-ÖVP: In Tirol kam Günther Platter über die 40er-Marke, in Niederösterreich hielt sich Johanna Mikl-Leitner in ihrer ersten Wahl in der Nähe der Mandatsabsoluten – und in Salzburg baute Wilfried Haslauer den 2013 zurückgeholten ersten Platz mit einem starken Plus deutlich aus. Nur im roten Kärnten gab es nichts zu feiern – denn auch dort triumphierte der Landeshauptmann, also Peter Kaiser von der SPÖ.