Abschneiden der FPÖ bei der EU-Wahl 2019: Konsolidierungskurs durch "Ibizagate" eingebremst

Das Ibiza-Video hat der FPÖ bei der EU-Wahl zwar keinen Megacrash beschert, stieg aber wohl weit schlechter aus als in den Umfragen vorhergesagt.

Denn seither konsolidierte sich die damals reihum zurückgestutzte FPÖ mit ihrem neuen Parteichef Strache auf allen Ebenen. Nur bei vier Landtagswahlen verlor sie Stimmenanteile – massiv 2013 in Kärnten, wo sie für die aufgebrochenen Skandale und Affären abgestraft wurde und mit minus 28,04 Prozentpunkten vom Landeshauptmannsessel gestoßen wurde. Wesentlich geringer fielen die Verluste in Niederösterreich, Tirol und Vorarlberg 2013/14 aus – und sie wurden bei den nächsten Wahlen (Vorarlberg wählt erst heuer im Herbst) durch stärkere Zuwächse wieder ausgeglichen.

EU-Wahl 2019: Traum von Platz 2 geplatzt

Den Traum von Platz 2 musste die FPÖ mit ihrem Spitzenkandidaten Harald Vilimsky jedenfalls bei der jetzigen EU-Wahl – wie zuvor schon bei der Nationalratswahl – wieder begraben; sie landete einmal mehr mit deutlichem Abstand (mehr als fünf Prozentpunkte) hinter der SPÖ. In Wien und der Steiermark – die 2020 beide Landtagswahlen am Programm haben – musste die FPÖ den bei der EU-Wahl 2014 eroberten zweiten Platz wieder räumen; in der Steiermark zugunsten der SPÖ; in Wien fiel sie sogar hinter ÖVP und Grüne auf Platz 4 zurück. In Vorarlberg (mit Landtagswahl im September) nahmen die NEOS der FPÖ Platz 3 ab. Nur im rot-blau regierten Burgenland – das im Jänner 2020 wählt – hielt sich die FPÖ fast unverändert auf Platz 3.