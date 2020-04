Abholen von Speisen beim Wirten ab sofort erlaubt

Die Abholung von Speisen bei Restaurants ist offiziell erlaubt, bisher gab es keine genaue Regelung in diesen Fällen. Das sorge für Verunsicherung bei Wirten. Die Wirtschaftskammer freut sich über die Regelung.

Das Abholen vorbestellter Speisen in Lokalen ist nun offiziell geregelt und erlaubt. Nach Gesprächen mit dem Gesundheitsministerium und mit Unterstützung des Landwirtschafts- und Tourismusministeriums gebe es eine entsprechende Änderung der Covid-19-Verordnung der Regierung, teilte der Obmann des Fachverbandes Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Mario Pulker, am Freitag mit.