Abgeschnitten - Kritik und Trailer zum FIlm

Dabei muss man “Abgeschnitten” zugestehen: Dieser Film ist einfach enorm spannend, da verzeiht man ihm auch die ein oder andere Effekthascherei gern. Für den Rechtsmediziner Paul Herzfeld (Moritz Bleibtreu) beginnt dieser Tag wie jeder andere, doch er endet für ihn in einem größtmöglichen Albtraum: Bei der Obduktion einer Leiche entdeckt er die Telefonnummer seiner Tochter Hannah (Barbara Prakopenka) im Schädel der Toten. Als er die Nummer anruft, hört er sein Kind nur noch um sein Leben flehen; und darum, sich fortan strikt an die Anweisungen zu halten. Eine perverse Schnitzeljagd führt ihn erst zum toten Erik und schließlich zur Comiczeichnerin Linda (Jasna Fritzi Bauer), die diesen Erik durch Zufall am Strand von Helgoland entdeckt hat.

Hin und wieder deutet sich dabei an, der erfolgreiche Schriftsteller habe so seine ganz eigenen Vorstellungen davon, wie man Gewalt möglichst reißerisch in Worte fassen kann. So merkt man Christian Alvarts Verfilmung des rund 400 Seiten dicken Romans dann auch an, dass an vorderster Front der Unterhaltungswert steht (das können Fitzek und sein hier als Co-Autor auftretender Rechtsmediziner-Kollege Michael Tsokos nun mal am besten). Da geht es dann auch immer mal ein wenig daneben, wenn sich der auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnende Filmemacher daran wagt, die mehr schlechte als rechte Gesellschaftskritik ebenfalls zu berücksichtigen.