Abgelaufene Medikamente betroffen: Neue Verordnung ändert Arzneimittelgesetz

Eine neue Verordnung ändert das Arzneimittelgesetz. Bei Bedarf dürfennun auch abgelaufene Medikamente in Umlauf gebracht werden.

Eine neue Verordnung des Gesundheitsministeriums erlaubt in der Coronakrise u.a. das Inverkehrbringen von Arzneimitteln über ihr Verfallsdatum hinaus, sollte der Bedarf danach und kein Risiko für die Patienten bestehen. Sie wurde im Rechtsinformationssystem der Republik (RIS) veröffentlicht und tritt morgen, Dienstag, bis Ende Februar 2021 in Kraft.

Für Patienten darf keine Gefahr bestehen

Besteht nachweislich Knappheit an einer Arzneispezialität, kann der Zulassungsinhaber beim Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen beantragen, dass er das Erzeugnis über das Verfallsdatum hinaus zur ausschließlichen Anwendung in Krankenanstalten in Verkehr bringen darf. Voraussetzung ist der Nachweis, dass damit keine Gefahr für Patienten einhergeht und der Bedarf nicht mit alternativen Produkten gedeckt werden kann.