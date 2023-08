Am Mittwoch wurde in Wien-Favoriten eine abgängige 94-Jährige wieder aufgefunden.

Um 18:30 Uhr meldete ein Pensionistenheim, dass eine 94-jährige demente und sehbeeinträchtigte Frau seit den Nachmittagsstunden abgängig ist. Beamte des Stadtpolizeikommandos Wien-Favoriten trafen sofort alle Maßnahmen um die Frau so rasch als möglich zu finden.

94-jährige Frau in Wien-Favoriten konnte wieder gefunden werden

Neben umfangreichen Erhebungen wurde die unmittelbare Umgebung des Pensionistenheimes sowie die alte Wohnadresse der Frau bestreift. Schlussendlich konnte die 94-Jährige gegen 22:00 Uhr durch den Polizeihubschrauber im Bereich des Wienerberges aufgefunden werden. Polizisten begaben sich sofort an die Auffindungsstelle und konnten die Frau am Boden liegend aber unverletzt vorfinden und wohlauf in das Pensionistenheim zurückbringen.