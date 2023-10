Abfälle, Ungeziefer, Gestank: Ekel-Alarm bei Wiener "Grätzeloase"

Bereits seit Monaten beschwerten sich Anrainer über die unhygienischen Zustände einer "Grätzloase" im Bereich der Hasnerstraße in Wien-Ottakring. Nun schritt die Stadt Wien ein und räumte die Fläche vor dem Vereinslokal.

Eine in Wien-Ottakring gelegene "Grätzeloase" der etwas anderen Art ist am Dienstag in den Morgenstunden vom Einsatzteam der Stadt Wien unter Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen geräumt worden.