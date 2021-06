Aberglaube in der Kabine: Diese Rituale sollen Österreich gegen Italien zum Sieg führen

"Blödsinn" oder Sicherheit - die ÖFB-Kicker haben vor Spielen verschiedene Rituale, die ihnen den Sieg bescheren sollen. Ob die Ticks von Arnautovic und Co. gegen Italien etwas nützen, wird man am Samstagabend sehen.

Zweimal springt Christoph Baumgartner mit dem linken Bein aufs Feld, ehe es für ihn losgehen kann. Aleksandar Dragovic muss am Spieltag immer weiße Socken tragen - auch wie er die Schienbeindeckel umbindet, muss für den Verteidiger immer nach dem genau gleichen Schema ablaufen. Österreichs Fußball-Teamspieler haben ihre Spleens. Sie geben ihnen Sicherheit. Von einigen wollen sich die Akteure, die am Samstagabend das EM -Achtelfinale gegen Italien bestreiten, aber auch lösen.

Er habe sehr viele abergläubische Rituale, erklärte Dragovic. "Aber ich arbeite daran, dass ich mir das abgewöhne. Es ist ein Blödsinn, aber fast jeder Sportler hat sie in einer Art und Weise." Dramatisch sind die Zwänge nicht. "Es sind viele kleine Dinge, auf die ich alle achte. Am Ende des Tages hat es aber nichts damit zu tun, ob man gut oder schlecht spielt, ob man gewinnt oder verliert. Man setzt sich das in den Kopf."