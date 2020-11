Abbruch der "gesperrten Ausfahrt Simmering" auf Wiener Südosttangente hat begonnen

Der Abbruch der "gesperrten Ausfahrt Simmering", wie sie aus dem Verkehrsfunk im ganzen Land bekannt ist, auf der Wiener Südosttangente (A23) hat begonnen. Die "Anschlusstelle Arsenal", wie der Name des Bereichs eigentlich offiziell lautet, liegt zwischen den Anschlussstellen Favoriten und Gürtel. Dieser Abschnitt wird bis Ende 2022 umgebaut, teilte die Asfinag am Dienstag mit.

"Anschlussstelle Arsenal" auf Wiener A23 ging nie in Betrieb

Ursprünglich war geplant, dass bei der Anschlussstelle die A3 (Südostautobahn) in die A23 münden soll. Stattdessen wurden die Planungen abgeändert, die A3 schließt heute beim Knoten Guntramsdorf an die A2 (Südautobahn) an. Dies bereits angefangene Auf- bzw. Abfahrt ging nie in Betrieb. Nun wäre eine Sanierung der Bauwerke notwendig gewesen, betonte die Asfinag. Diese wäre aufgrund der Nichtnutzung aber unwirtschaftlich gewesen.