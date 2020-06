Abberufene Räumung am Wiener Donaukanal lässt Sima an Rechtsstaat zweifeln

Eine Räumung hätte am heutigen Dienstag das Ende eines langwierigen Rechtsstreits zwischen dem Lokalpächter der "Adria Wien" am Donaukanal und der Stadt Wien sein sollen. Allerdings wurde diese abberufen, was die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) in Rage brachte. "Das lässt einen am Rechtsstaat zweifeln", ärgerte sich Sima über die Vorgangsweise des Bezirksgerichts.

Bei dem Konflikt geht es um jene Flächen am Kanal, die mit dem Lokal "Adria Wien" zusammenhängen. Nach einem kritischen Rechnungshofbericht war 2017 u.a. dieses Areal neu ausgeschrieben und der Vertrag mit dem jetzigen Pächter Gerold Ecker ein letztes Mal bis Ende Oktober 2018 verlängert worden. Ecker wollte freilich nicht kampflos von dannen ziehen, ein Streit vor Gericht war die Folge.

Sima erfuhr aus Medien, dass Räumung der Adria Wien nicht stattfindet

"Wir haben alle drei Instanzen gewonnen, bekommen aber unser Recht nicht", berichtete Sima. Zuletzt hätte der Oberste Gerichtshof am 27. November 2019 bestätigt, dass Ecker kein Anrecht mehr auf die Adria-Wien-Flächen habe. In der Folge sei der Antrag auf Räumung noch im Dezember gestellt worden. "Man hat uns sechs Monate warten lassen, heute wäre endlich der Räumungstermin gewesen. Und jetzt verschiebt ihn das Bezirksgericht - noch dazu, ohne uns zu informieren und ohne uns Gründe zu nennen", kritisierte Sima die Entscheidung. Sie habe aus den Medien davon erfahren, was "ungeheuerlich" sei.

Ecker selbst hatte am gestrigen Montag die APA darüber informiert, dass das Gericht die Zwangsräumung der Gastro-Flächen abberaumt habe. Rechtsmittel seien zugelassen worden. Laut seinen Angaben läuft in der Causa derzeit noch immer ein Verfahren beim Obersten Gerichtshof.

Boxircus in der Warteschleife

Die Ressortchefin sieht das anders. "Wir bekommen unser Recht nicht, weil das Bezirksgericht offenbar unter fadenscheinigen Begründungen das verschoben hat." Nun werde geprüft, wie man die Räumung trotzdem so schnell wie möglich durchsetzen kann: "Unsere Anwälte kümmern sich darum."

Denn die Abberufung habe zur Folge, dass die zum Zug gekommenen Nachfolge-Pächter, das Gastro-Unternehmen Boxircus, mit ihrem ihr Projekt weiterhin in der Warteschleife hängen. "Die tun mir wirklich leid", verwies Sima auf schon getätigte hohe Investitionen. "Die verpassen wieder eine ganze Saison. Das ist wirklich ein Skandal und das Gericht leistet dem Verschub entgegen aller Urteile. Ich bin fassungslos", so die Stadträtin.