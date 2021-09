ABBA kündigen neues Album für den 5. November an

Das Rätsel ist gelöst: Hinter "Voyage" verbirgt sich der der neue Name des Albums der schwedischen Kultband ABBA. Am Donnerstag wurde in einem weltweiten Live-Stream-Event das Geheimnis gelüftet.

Nach 40 Jahren bringt die legendäre schwedische Popgruppe ABBA eine neues Album heraus. Dieses soll am 5. November erscheinen. Das kündigte die Band am Donnerstag bei einer weltweit übertragenen Pressekonferenz an. Zugleich wird es Konzerte in London geben - mit den Musikern als Avatare.

ABBA kündigen neues Album an

Für die digitale Show wird in der britischen Metropole extra eine Arena gebaut, sagten Benny Andersson und Björn Ulveaus. Über die Reunion im Studio erzählte Andersson: "Zuerst waren es nur zwei Songs. Dann: Sollten wir mehr machen? Die Frauen sagten Ja. Und warum nicht gleich ein Album." Es sei so eine Freude gewesen, wieder zu viert, auch mit Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad, im Studio zu stehen. Die ersten beiden Singles heißen "I Still Have Faith In You" und "Don’t Shut Me Down".

In London werden ABBA in digitaler Form mit zehnköpfiger Band auftreten. Ein 850 Personen großes Team von Industrial Light & Magic hat dafür die allerneueste Motion-Capture- und Performance-Techniken angewendet.

Auch Wien übertrug ABBA Voyage live

Das Comeback wurde in mehreren Städten wie Berlin, Sao Paulo und New York im Rahmen von ABBA-Events gefeiert. In Wien wurde dieses "Weltereignis direkt aus Stockholm", wie Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) betonte, im Rahmen des Film Festivals auf dem Rathausplatz gezeigt. "Heute erleben wir vielleicht eine Weltsensation", hatte Ludwig den Gästen versprochen. Und das war es dann auch.

ABBA wurde mit Hits wie "Dancing Queen" und "The Winner Takes It All" weltberühmt, 1982 löste sich die Band auf.