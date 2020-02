Ab Sommer 2021: 42A wird zur S45 nach Gersthof geführt

Ab Sommer 2021 wird der 42A auf seinem Weg zwischen Schafberghöhe und Hernals über das Gersthofer Platzl geführt.

42A wird ausgebaut: Die Vorteile

Am Gersthofer Platz gibt es Umsteigemöglichkeiten zur Schnellbahn S45 sowie zu den Straßenbahnlinien 9, 40 und 41. Mit dem Ausbau wird einerseits der Wunsch vieler Bewohner des Schafberges nach einer direkten öffentlichen Anbindung des 42A an Gersthof erfüllt. Anderseits wird auch das Schafbergbad für ein noch größeres Einzugsgebiet öffentlich erreichbar. Die Erreichbarkeit des Schafbergbads wird auch noch mal durch verkürzte Intervalle des Busses während der Sommermonate erleichtert.

"Wir freuen uns sehr, dass es in guten Gesprächen mit den Wiener Linien sowie gemeinsam mit unseren beiden Bezirken gelungen ist, eine Lösung für diesen lange gehegten Wunsch vieler Schafberg-Bewohner und Besucher des Schafbergbades zu finden", so die Hernalser Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer und ihre Währinger Amtskollegin Silvia Nossek.

"Die wachsende Wohnbevölkerung am Schafberg wird von der besseren öffentlichen Erreichbarkeit profitieren. Ich bin zuversichtlich, dass damit im Alltag die eine oder andere Autofahrt entfallen kann und sich damit auch die Verkehrsprobleme im Sommer rund ums Schafbergbad verringern", sagt Nossek und Pfeffer weiter: "Der langjährige Wunsch der Hernalser Bevölkerung am Schafberg nach einer Anbindung an Gersthof kann nun endlich umgesetzt werden. Der Ausgangspunkt des 42A bleibt jedenfalls bei der S45 Station Hernals. Das war für mich für unsere Hernalser immer ein zentraler Verhandlungspunkt, so dass der Schafberg und das Schafbergbad wie seit Jahrzehnten auch aus dieser Richtung gut erreicht werden können."