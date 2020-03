Ab nächster Woche: Zahlen ohne PIN bis 50 Euro

Die Kartengesellschaften werden auch in Österreich die Obergrenze für kontaktloses Bezahlen ohne Eingabe einer PIN-Nummer auf 50 Euro anheben und damit verdoppeln.

Bis zu dieser Summe muss an der Kassa bei Bezahlung mit Bankomat- oder Kreditkarte kein PIN-Code eingetippt werden.

Limit wird temporär erhöht

Der Handelsverband hat am Donnerstag in einer Aussendung mitgeteilt, dass ab der kommenden Woche in Österreich das Kartenzahlungslimit ohne PIN-Eingabe von derzeit 25 Euro auf 50 Euro angehoben werden soll. Damit wurde eine entsprechende APA-Information vom Vortag bestätigt.