Ab Montag: Neues Kurzarbeitsmodell startet bereits

Schon ab Montag sollen von den Folgen des Coronavirus betroffene Unternehmen Anträge auf ein neues Kurzarbeitsmodell stellen können - das hat Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer am Samstagvormittag angekündigt. Dafür sind zunächst 400 Mio. Euro vorgesehen.

Arbeitszeit soll vorübergehend auf null reduziert werden

Die Nettoersatzrate beim neuen Kurzarbeitsmodell beträgt zwischen 80 und 90 Prozent, wobei Geringverdiener die höchste Nettoersatzrate haben. Die Nettoersatzrate ist die Differenz zwischen dem Entgelt für die geleistete Arbeitszeit zuzüglich Kurzarbeitshilfe und vereinbarten Zuschlägen durch das AMS. Wenn jemand 1.000 Euro netto verdient und null Stunden arbeitet, soll eine 90-prozentige Ersatzrate greifen, das AMS bezahlt also das Arbeitslosengeld plus einen Zuschlag, das sind dann zwischen 800 und 900 Euro. Das Unternehmen bezahlt nur einen kleinen Restbetrag. Damit ist das Modell auch für Unternehmen deutlich attraktiver als bisher.

Zeitguthaben und alte Urlaube sollen abgebaut werden

Kurzarbeit: Maximale Befristung auf drei Monate

SPÖ verlangt Verbesserungen bei der Kurzarbeit

Flughafen Wien lobt Kurzarbeit-Maßnahmen

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) lobte heute die gute Zusammenarbeit zwischen Bauern, Verarbeitern und dem Handel. "Die Lieferkette in der Lebensmittelversorgung funktioniert gut. Landwirtschaft, Lebensmittelhersteller und der Handel arbeiten gut zusammen und stellen gemeinsam die Versorgung sicher", so die Ministerin. Sie erinnerte daran, dass das Coronavirus nicht über Lebensmittel oder Wasser übertragen werden kann.

Finanzamt-Infocenter ab Montag nur mehr eingeschränkt geöffnet

Zu Wort haben sich heute auch die Finanzämter gemeldet. "Bitte helfen Sie mit und vermeiden Sie den Weg ins Finanzamt" so das Finanzministerium am Samstag in einer Aussendung. Die Infocenter seien ab Montag dem 16. März, nur noch eingeschränkt geöffnet, den Kunden wird die Nutzung der Onlineangebote ans Herz gelegt. In Ausnahmefällen können Bürger unter der Telefonnummer 050 233 233 vorab einen Termin für ein persönliches Gespräch vereinbaren. Wie viele andere Institutionen auch haben damit die Finanzämter ihre Vorgaben zuletzt verschärft. Vor zwei Tagen war noch davon die Rede, dass ein eingeschränkter Betrieb stattfindet, bei dem maximal 30 Kunden pro Finanzamt gleichzeitig anwesend sein dürfen.