Ab Juli: Abschaltungen von Strom- und Gas wieder zugelegt

Die Abschaltungen von Gas und Strom haben ab Juli - nach Auslaufen des coronabedingten Abschaltverzichts - wieder zugelegt.

Im September wurde laut E-Control-Daten ein Höchststand und wieder annähernd das Niveau der vergangen Jahre erreicht. Im Oktober und November ging es dann wieder nach unten. Die Abschaltungen lagen in diesen beiden Monaten auch unter die Werte der vergangen Jahre.

Freiwillige Vereinbarung im Frühjahr

Die Energiewirtschaft hat heuer im Frühjahr in der Coronakrise in einer freiwillige Vereinbarung auf die Abschaltung von Strom, Gas oder Wärme bei Zahlungsverzug für Haushalte und kleine Firmenkunden verzichtet. Diese galt ab 25. März und ist Ende Juni ausgelaufen. Mittlerweile gibt es nur noch individuelle Lösungen.

Im Zeitraum April bis Juli habe es bei den Abschaltungen einen extremen Rückgang gegeben, so Christina Veigl-Guthann, Leiterin der Abteilung Endkunden der E-Control am Mittwoch in einem Webinar der Regulierungsbehörde. Im Oktober und November lagen die Abschaltungen dann wieder unter dem Wert von September und auch dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Im April gab es gerade einmal 79 Strom- und 30 Gasabschaltungen. Im Juli lag die Zahl der Stromabschaltungen wegen Verletzung von Vertragsabschaltungen bei rund 1.260, im September bei rund 2.370 und im November bei rund 1.800. Bei Gas waren es im September 460 und im November rund 250. Im Gesamtjahr 2019 waren es rund 32.900 Stromabschaltungen bzw. 0,65 Prozent.