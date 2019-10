Ab heute sind wir ehrlich - Infos und Trailer zum Film

Das sizilianische Komikerduo Salvo Ficarra und Valentino Picone liefert mit "Ab heute sind wir ehrlich" eine schwarze Komödie über den korrupten Bürgermeister der Kleinstadt Pietrammare auf ihrer Heimatinsel.

Bei den bevorstehenden Wahlen tritt einzig der hochintegre Lehrer Pierpaolo Natoli gegen den Amtsinhaber an. Und tatsächlich ringen sich die Bewohner von Pietrammare durch, den ehrlichen Kandidaten an die Spitze der Stadt zu hieven. Und der hält sein Wahlversprechen. Ab nun gilt in Pietrammare kompromisslos Ordnung, Ehrlichkeit und Gesetzestreue.