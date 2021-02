Ab Herbst: Nur akkreditierte Sexualpädagogik-Vereine an Schulen

Ab Herbst dürfen nur mehr akkreditierte Sexualpädagogik-Vereine an Schulen arbeiten. Die Ausgestaltung des Akkreditierungsverfahrens wird noch erarbeitet.

Ab nächstem Schuljahr dürfen nur noch Vereine mit sexualpädagogischen Angeboten an den Schulen arbeiten, die in einer Liste qualitätsgeprüfter Einrichtungen des Bildungsministeriums aufscheinen. Damit könnten die Schulen sicher sein, dass die Umsetzung gesetzeskonform ist und den Qualitätsvorgaben entspricht, so Minister Heinz Faßmann (ÖVP) in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ. Die konkrete Ausgestaltung des Akkreditierungsverfahrens ist noch in Arbeit.