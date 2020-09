Ab 1. Oktober soll die Corona-Ampel auch gesetzlich funktionsfähig sein

Die Corona-Ampel soll ab 1. Oktober auch gesetzlich funktionsfähig sein. Noch ist eine Novellierung des Epidemiegesetzes und des Covid-19-Maßnahmengesetzes vonnöten.

Verfassungsdienst verweist auf Umsetzungspflicht



Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hatte am Dienstag in einer "Erklärung" angekündigt, dass nicht zuletzt wegen erneuter Kritik an den geplanten Coronagesetzen nun auch ein "Expertenbeirat Recht" beigezogen wurde, um während der "schwierigen Phase der Implementierung der Ampel" rechtliche Fragen zu klären. Die Experten des Verfassungsdienstes haben zuvor unter anderem an der Schlüsselstelle der Novelle - nämlich an der Definition von "bestimmten" und "öffentlichen" Orten beim Betretungsverbot - Kritik geäußert. Die Novellierung der beiden Gesetze kann erst bei der nächsten Nationalratssitzung vom Parlament am 23. September beschlossen werden und dann frühestens am 1. Oktober in Kraft treten.