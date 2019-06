Ab 1. Juli 2020: Rauchverbot am Gelände des Wiener AKH

Nach dem Rauchverbot im Wiener AKH kommt nun ein Verbot am gesamten Campus. Die neue Regelung gilt ab 1. Juli.

In den Gebäuden ist der Glimmstängel schon lange tabu, nun wird auch der Außenbereich im Wiener AKH bzw. am Medizinischen Universitätscampus rauchfreie Zone. Das Verbot gilt ab 1. Juli 2020, wie die Medizinische Universität am Dienstag mitteilte.